Con la Catmera, anche i gatti possono scattarsi i selfie!

Chi ha un gatto non può resistere alla tentazione di fotografarlo in tutta la sua eleganza e stravaganza, per condividere il proprio amore felino con parenti e amici sui social.

Ma spesso i nostri amici a 4 zampe si dimostrano disinteressati a posare per noi, e non collaborano.

Per questo è nata Candid Catmera, una nuovissima app pensata per scattare primi piani perfetti dei vostri mici. Anzi, saranno proprio loro a spararsi un selfie dietro l’altro. Come?

La Catmera attirerà i vostri gatti con immagini e animazioni particolari che compariranno sullo schermo del vostro smartphone (ma vi consigliamo di usarla su un tablet), affascinando i vostri pelosetti. Una volta “caduti in trappola”, i vostri mici saranno pronti al selfie perfetto!

Potete scaricare la Catmera qui e sappiate che per ogni download, 1$ verrà donato alla SPCA un’associazione per la difesa degli animali.