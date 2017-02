Isola dei Famosi 2017, nuova espulsione in arrivo? Il web contro Massimo Ceccherini

Dopo l’espulsione di Andrea Marcaccini, finito nuovamente al centro dell’attenzione con la pubblicazione dei messaggi da parte dell’ex fidanzata, all’Isola dei Famosi 2017 potrebbe esserci una nuova espulsione. Il popolo del web, infatti, indignato contro un gesto fatto da Massimo Ceccherini nell’ultima diretta del reality condotto da Alessia Marcuzzi, chiede un provvedimento immediato.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, MASSIMO CECCHERINI ESPULSO?

Massimo Ceccherini è stato accusato dal popolo del web di aver fatto un gesto omofobo nei confronti di Giacomo Urtis. Durante la nomination palese di Giacomo Urtis che ha dato il suo voto all’attore toscano, Ceccherini si è alzato, sbottonandosi i pantaloni e, rivolgendosi al chirurgo, ha detto che sapeva ciò che in realtà voleva. Un gesto di cattivo gusto che non è affatto piaciuto al pubblico che ha puntato il dito contro l’attore toscano, reo di avere un linguaggio troppo colorito. La produzione dell’Isola dei Famosi 2017 deciderà di punire Ceccherini?

Nel frattempo, proprio l’attore toscano continua ad avere scontri con Raz Degan. Ceccherini continua a non condividere il modo di fare dell’attore israeliano che, da parte sua, non ha capito il motivo del suo astio nei suoi confronti dal momento che, nel corso della scorsa settimana, non hanno vissuto insieme. L’attore toscano cerca di spiegare i motivi della sua nomination chiedendo man forte a Moreno il quale, però, preferisce mantenere un atteggiamento neutrale. “Scusa, Moreno, ma te non dici niente? Eppure eravamo in due a fare le cosine. Adesso mi sembra che sono solo io. Tu fai il gamberino. Sei peggio di lui. Moreno con me hai chiuso“, tuona l’attore toscano.

Da parte sua, Raz Degan ha detto la sua su Ceccherini in confessionale: “Massimo sembra un bambino nei pettegolezzi, non un uomo di cinquant’anni, in questo gioco lo mangio vivo! Fa tutto il fratello e poi appena puoi ti accoltella alle spalle, ma come fanno a credergli? Stanno a pettinare le bambole, in puntata sono stato nominato da persone che non sono mai state con me. Massimo Ceccherini poi ha chiesto mille volte di andare via, non vuole stare qua, non è giusto”.