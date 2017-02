Clarissa Marchese e Federico Gregucci fanno sul serio: nozze e figlio

Clarissa Marchese e Federico Gregucci fanno sul serio. La coppia di Uomini e Donne è stata letteralmente travolta dall’amore al punto da fare grandi progetti di vita insieme dopo appena tre mesi di storia. A confermarlo sono stati proprio l’ex tronista e l’ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi.

CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI, GRANDE ANNUNCIO

Ai microfoni di Giada Di Miceli nel corso della trasmissione Non succederà più in onda su Radio Radio, Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno confermato di aver già fissato un termine entro il quale sposarsi e mettere su famiglia.

“Entro un anno, un anno e mezzo, ci sposeremo e costruiremo una famiglia”, ha detto l’ex tronista che ha smentito le voci circolare su una sua presunta gravidanza.

La coppia ha anche parlato di Temptation Island, il reality estivo di canale 5 in cui le coppie mettono alla prova il proprio amore. Clarissa e Federico assicurano che non saranno tra le coppie della prossima edizione. L’ex Miss Italia, inoltre, ha anche voluto fare un augurio a Luca Onestini, suo ex corteggiatore e oggi tronista di Uomini e Donne.

Clarissa Marchese gli ha, infatti, augurato di trovare un amore vero e grande come quello che ha trovato lei in Federico Gregucci.