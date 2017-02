Francesca De Andrè e Daniele Interrante, tutto finito: l’annuncio sui social

E’ finito l’amore tra Francesca De Andrè e Daniele Interrante. A confermarlo è la figlia di Cristiano De Andrè con un post pubblicato sui social con il quale ha annunciato la rottura dall’ex tronista di Uomini e Donne, avvenuta due mesi fa.

FRANCESCA DE ANDRE’ E DANIELE INTERRANTE, LA ROTTURA

Francesca De Andrè e Daniele Interrante si sono lasciati due mesi fa. La nipote di Fabrizio De Andrè ha deciso di annunciarlo ufficialmente dopo la pubblicazione delle foto che la ritraevano in compagnia di Marco, fratello di Luciano Ligabue con il quale c’è grande feeling. Lo scoop era stato svelato nel corso di una puntata di Pomeriggio Cinque. Di fronte ad una foto in cui Francesca baciava un altro uomo, Barbara D’Urso aveva commentato così: “No! Non è possibile, Franceschina sta con Daniele, non mi risulta che si siano lasciati…non ci posso credere”.

Su Instagram, così, Francesca De Andrè ha fatto chiarezza sulla sua vita privata: “Eccoci qui…non ho mai amato parlare più di tanto della mia vita privata sentimentale, ma ora mi vedo costretta a farlo, anche se per me non è per niente facile…è da ieri che si parla di alcune foto che usciranno dove vengo ripresa in compagnia di un altro uomo che non è Daniele…ci tengo a precisare che non è un tradimento, mai l’avrei fatto dopo un amore tanto grande e importante. C’è stata una crisi tra noi ed è da due mesi che non stiamo più insieme…ecco, adesso sapete come stanno le cose….”.