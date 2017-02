Antonella Clerici: “Eddy Martens? Ecco com’è ora il nostro rapporto”

Antonella Clerici è felici accanto a Vittorio Garrone. La conduttrice, ai microfoni del settimanale Oggi, parla non solo della sua nuova storia d’amore ma anche del suo attuale rapporto con Eddy Martens, il padre di sua figlia.

ANTONELLA CLERICI, IL RAPPORTO CON EDDY MARTENS

“La nostra è una grande storia d’amore, tra noi c’è una passione forte e non sentiamo il bisogno di aggiungere le nozze a tutto questo. Gli amori in genere vanno così: ci si conosce, ci si fidanza, ci si sposa, si fanno figli e poi ci si lascia. Ecco, io preferisco fermarmi alla seconda tappa e godermi la complicità con Vittorio, questa vita su e giù tra Roma, Milano e Genova e le fughe d’amore che ci regaliamo per stare soli“, ha raccontato Antonella Clerici.

“Vittorio è un uomo che fa il tifo per me. In passato è accaduto che chi stava con me soffrisse il mio lavoro e la mia popolarità, e ci sta, possono essere ingombranti. Lui invece non solo comprende la serietà del mio lavoro, ma è il mio primo fan e mi aiuta ad affrontare tutto con leggerezza“, aggiunge la conduttrice. E l’ex Eddy Martens? “Le cose vanno bene, più passa il tempo, più le cose si appianano”.

“Le nostre ambizioni di donne sono sacrosante, ma non c’è nulla di male a spegnere il telefono quando si rincasa e concentrarsi su quello che ci raccontano i figli, o cantare con loro, come faccio io con Maelle”.