Isola dei Famosi 2017, Raz Degan nei guai: accusa pesantissima e un complotto senza fine

Raz Degan sempre più nei guai. Dopo il ritiro di Massimo Ceccherini, il resto dei naufraghi ha deciso di fare gruppo per eliminarlo definitivamente dall’Isola dei Famosi 2017.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, TUTTI CONTRO RAZ DEGAN

La prima a puntare il dito contro Raz Degan è stata Giulia Calcaterra che, durante la scorsa puntata in diretta del reality show di canale 5, ha detto: “Nomino Raz Degan perché con me non si rapporta bene. E poi la scorsa settimana ha fatto un gesto che mi ha dato parecchio fastidio. Ha avuto un comportamento brusco nei miei confronti che non avete filmato. Mi ha preso la testa e mi ha messo la sua fronte contro la mia dicendo: ‘Tu non mi devi insegnare nulla’. E poi mi ha spinto via. Me l’ha giurato che me l’avrebbe fatta pagare perché in puntata gli avevo fatto alcune osservazioni. Lui è falso perché prima ha avuto quella brutta reazione nei miei confronti, poi, visto che è finito in nomination mi ha chiesto scusa. Lui fa finta. Lui cambia davanti alle telecamere. Ale, pensa che quando ci sono le telecamere lui ci dice: ‘Occhio che ci sono gli squali’. Raz Degan non è come pensate. Oltre ad aver fatto questo, ha cercato anche di mettermi contro due miei amici, Simone e Giulio”.

Anche Simone Susinna si è allontanato da Raz Degan. Prima l’ha nominato e poi l’ha pesantemente attaccato insieme a Moreno dopo il ritiro di Ceccherini. Infine, Samantha De Grenet, ha rivelato i suoi piani per eliminare l’israeliano dal gioco. La leader della settimana, infatti, sta cercando una nuova vittima sacrificale da mandare al televoto contro Degan.

“Ora ci sarà la vittima sacrificale che deve andare al televoto con lui e bisogna pensare a chi. Chi può essere realmente forte al televoto da poterlo battere. Magari Moreno ha più fan… Nel momento in cui deve esserci una vittima sacrificale, la vittima sacrificale lo deve sapere. Massimo adesso è andato via, Raz è al televoto. Se domani mi dicessero ‘Tu, che sei il leader, devi nominare uno che va in sfida diretta contro Raz”, sarebbe un compito ingratissimo. Io spero che non mi facciano fare questa cosa. Spero ci dicano al più presto cosa fare, ho l’ansia”, ha detto la De Grenet.