Costanzo: “Io e Maria stiamo con Stefano. Belen se ne vada all’estero e non rompa”

Parole durissime quelle di Maurizio Costanzo nei confronti di Belen Rodriguez. Parole che, secondo il conduttore, condivide anche la moglie Maria De Filippi.

In un’intervista uscita sul settimanale Nuovo, Costanzo, che aveva di recente incontrato Belen nel suo programma L’Intervista (il video completo in fondo all’articolo), ci è andato giù pesante: “Personalmente consiglio a Belen di trasferirsi all’estero e di togliere il disturbo, di non romperci più le scatole. Non è che ogni due minuti possiamo discutere degli amori di Belen: chi se ne importa? E comunque noi ci sentiamo più vicini a Stefano“.

“Stefano De Martino è dotato di grande umiltà e per questo Maria lo stima molto – continua Costanzo – Non è per lei un figlio artistico, però gli sta dando ruoli sempre più importanti. Stefano del resto non è solo un ballerino, ha altre capacità perché è una persona fedele e appassionata”.