Isola dei Famosi 2017: il gesto shock di Simone Susinna contro Raz Degan

Raz Degan è sempre più l’idolo del pubblico dell’Isola dei Famosi 2017. L’israeliano continua a vivere isolato dal resto del gruppo che continua a trovare ogni pretesto per attaccarlo. L’ultimo gesto di Simone Susinna, però, ha scatenato la bufera non solo sui social ma anche sull’Isola dove Nancy Coppola si è scagliata contro il modello difendendo Raz.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, SIMONE SUSINNA VS RAZ DEGAN

E’ stata una settimana durissima per Raz Degan che ha trascorso le giornate completamente solo. Il gruppo non gli sta facilitando le cose. Come si legge su Fanpage, infatti, la capanna di Raz è stata ribattezzata “cuccia”, Giulio Base lo chiama “il matto” e l’intero gruppo si riferisce a lui con l’appellattivo di “cane. Simone Susinna, poi, ha fatto un gesto che ha letteralmente fatto infuriare Nancy Coppola.

Tutto è accaduto prima di una prova. Nancy Coppola si è offerta di portare le scarpe a Raz Degan. Infastidito, Simone Susinna ha fermato la cantante e ha lanciato le scarpe a Degan. Il gesto del modello ha fatto perdere la pazienza a Nancy Coppola: “No Simone, non si fa così! Poi siete voi allora! Perché gli lanci le cose? Mica è un cane. Non vado a fare la serva. Sono io che decido di portargli le cose, non mi ha chiesto lui di farlo. Se tu gli lanci le cose è normale che dice ‘Alla prova non ci vengo’. E fa bene! Non sono modi. Mi dà fastidio il modo in cui mi hai preso le scarpe dalle mani e le hai lanciate. Non si fa”.

Nancy Coppola, poi, ha accusato il gruppo di provocare Raz Degan: “Ha preso la maschera e tutti a chiedervi subito ‘Ma l’ha riportata?”, prende un altro oggetto e voi ‘Ma l’ha portato?’ Siete troppo pesanti”.

Anche Eva Grimaldi si è detta d’accordo con Nancy Coppola: “Simone ti sei svegliato d’improvviso? Che vuoi fare? Crocifiggerlo? Condannarlo a morte?”.

A difendere Raz Degan, questa sera, nello studio dell’Isola dei Famosi 2017, arriverà Paola Barale.