Tina Cipollari attacca Gemma Galgani: “E’ la donna più usata d’Italia, è difficile da amare”

Tina Cipollari continua a puntare il dito contro Gemma Galgani. La bionda opinionista di Uomini e Donne non riesce a sopportare il modo di fare della dama storica del trono over e il suo modo di rapportarsi con gli uomini.

TINA CIPOLLARI VS GEMMA GALGANI

Ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, Tina Cipollari ha attaccato ancora Gemma Galgani. “Io credo che lei sia la donna più usata d’Italia, perché chiaramente questi signori, giovani e meno giovani, vengono in studio per approfittare della visibilità della Galgani e farsi conoscere dal pubblico. Insomma, si mettono in vetrina. La usano perché lei, ingenua, ci casca con tutte le scarpe”, ha dichiarato Tina.

“Ma secondo voi questo Michele di Bari, che tra l’altro è anche un bel signore elegante, potrebbe mai voler uscire con lei? Il pubblico lo sa: i corteggiatori escono con la Galgani un paio di volte e poi la mollano subito. Trovano un escamotage per scappare da lei. Ovviamente la scelgono solo per avere visibilità“, ha aggiunto l’opinionista.

Secondo Tina Cipollari, infine, è improbabile che Gemma riesca a trovare l’amore nel trono over: “Del resto Gemma è una donna impossibile da amare: è finta, fasulla. Recita sempre lo stesso ruolo, ormai si è creata questo personaggio: in televisione funziona, magari qualcuno ci casca pure e lei… allunga il brodo”.