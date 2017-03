Uomini e Donne: il ritorno di Manuel Vallicella, le sue parole

Dopo aver lasciato il trono classico di Uomini e Donne, Manuel Vallicella è finalmente tornato attivo sui social. L’ex tronista veronese del programma di Maria De Filippi, smaltita la sbornia presa con la partecipazione a Uomini e Donne nelle vesti di tronista, ha rotto finalmente il silenzio.

UOMINI E DONNE, LE PAROLE DI MANUEL VALLICELLA

Accolto con grandissimo entusiasmo dal pubblico di Uomini e Donne che aspettava il suo arrivo sul trono già dallo scorso settembre, Manuel Vallicella non è riuscito a reggere la pressione del ruolo che gli era stato assegnato. Dopo alcune settimane di conoscenza con le sue corteggiatrici, il veronese ha capito di non essere il tipo adatto a fare il tronista sentendo troppo la pressione del ruolo. E così, a sorpresa, ha deciso di lasciare la trasmissione senza scegliere.

Oggi si è finalmente rifatto vivo e con un post pubblicato su Instagram ha spiegato le ragioni della sua scelta. “Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. -ha scritto Manuel Vallicella su InstagramFacebook – Guardo il mio volto allo specchio ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita, non posso rifarlo e raccontarlo è una gran fatica”.

Le parole di Manuel hanno emozionato i fans che gli hanno scritto tantissimi messaggi d’affetto. “L’importante è che adesso tu riesca a state bene con te stesso, era bellissimo vederti sul trono perché sei un ragazzo pieno di valori, con un cuore più grande di te e la cosa più importante era il tuo benessere il tuo star bene con te stesso”. “Non hai bisogno di raccontare la tua vita per essere capito, infondo chi ha imparato ad amarti lo ha fatto senza che tu potessi dire una parola… In fondo anche le cicatrici hanno il loro fascino”.