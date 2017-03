Uomini e Donne, Gemma Galgani lascia il trono over? Maria De Filippi sbotta

Gemma Galgani continua ad essere la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne. La dama storica del programma, però, continua anche a ricevere critiche. Nelle ultime ore, infatti, a puntarle il dito contro non sono stati i fans del trono over ma la stessa Maria De Filippi.

UOMINI E DONNE, GEMMA GALGANI AL PASSO D’ADDIO?

Dopo aver chiuso la sua storia d’amore con Giorgio Manetti, Gemma Galgani continua ad essere la protagonista di una vera soap opera in cui è la protagonista principale insieme a Giorgio. Puntualmente, poi, alla soap si aggiungono nuovi protagonisti maschili con cui Gemma inizia una conoscenza nel vano tentativo di dimenticare Giorgio. Stanca della situazione, Maria De Filippi nell’ultima puntata del trono over ha puntato il dito contro la dama.

“Magari una persona spera che andando a Bari scopra chissà che cosa, perché va cercando una soluzione ad altro. Non è che stai andando a cercare un modo per dimenticare qualcos’altro?Ancora? In modo forsennato? Poi quando salta fuori il primo inghippo…’eccolo, mi ha chiamato Mami’. Quello che Cristina dice non corrisponde a realtà. Può essere stato così machiavellico Michele, da raccontare una storia a Cristina. Sta di fatto che ciò che Cristina racconta non corrisponde alla verità che conosci tu e che tu hai vissuto”, ha detto la conduttrice.

“Tu lo sai, ma quando lei te lo dice tu scoppi in lacrime anziché pensare ‘Ma questo qua a me Mami non mi ha mai chiamato’. Perché non ti viene questo? Invece, dici che Cristina dice cose vere. Ma non è così. Scoppi in lacrime, per un nervo scoperto che evidentemente è quello della differenza d’età. Esci in lacrime e arriva Giorgio. Tu anziché dirgli ‘Hai visto che Michele mi ha preso in giro?’, continui a dirgli per tutto il tempo ‘Non sono forte come lo ero con te'”, ha poi conluso la De Filippi.