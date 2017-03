Una Mamma per Amica – Di Nuovo Insieme: nuove puntate in arrivo!

Le Gilmore Girls stanno per tornare… di nuovo? Ted Sarandos capo dei contenuti di Netflix, lo avrebbe confermato alla stampa inglese, ammettendo di aver avviato le prime discussioni “preliminari” per una seconda parte del revival di Una Mamma Per Amica.

“Lo speriamo – ha dichiarato Sarandos, smentendo le precedenti dichiarazioni della creatrice della serie, Amy Sherman-Palladino, che aveva assicurato di aver definitivamente chiuso con le Gilmore – Ovviamente il successo dello show è stato importante per noi, i fan hanno amato il modo in cui l’abbiamo fatto, portando loro quello che speravano. La cosa peggiore è sempre aspettare un paio di anni per veder tornare il proprio show preferito e far dispiacere lo spettatore, ma le persone coinvolte sono sempre entusiaste all’idea di averne ancora e noi stiamo parlando con loro proprio su questa cosa“.