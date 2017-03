Isola dei Famosi 2017, tutto programmato? Giacomo Urtis smaschera Eva Grimaldi

L’Isola dei Famosi 2017 è un vero reality o i naufraghi seguono semplicemente un copione? E’ la domanda che il pubblico si fa da sempre e a cui ha cercato di dare una risposta Striscia la Notizia con un servizio, trasmesso nell’ultima puntata, con cui ha evidenziato una clamorosa gaffe di Eva Grimaldi.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, GIACOMO URTIS SMASCHERA EVA GRIMALDI

Come ha evidenziato Striscia la Notizia in uno dei suoi servizi, durante la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2017, approfittando di un momento di pausa, Nancy Coppola ha rivolto la seguente domanda ad Eva Grimaldi: “Quando vai via?”. Alla domanda della cantante napoletana, Eva Grimaldi ha risposto: “il 28″, per poi interrompersi appena si accorge del ripristino del collegamento. Come fa notare Striscia la Notizia, il 28 cade proprio di martedì, giorno della diretta del reality di canale 5.

All’Isola dei Famosi 2017, dunque, è tutto programmato? A rispondere è Giacomo Urtis. “Sono qui fuori dagli studi di Striscia la Notizia e vorrei aprlare del caso Grimaldi” – annuncia su Instagram Stories il chirurgo – “ma quindi Eva Grimaldi è vero che va via? Perchè Strscia ha detto così e secondo me può essere vero perchè anche per me, tutta la storia del coming out mi sembra solo una trovata commerciale. Carino che abbiano deciso di farlo sull’isola ma com’è possibile che già sul giornale Chi avessero fatto l’intervista del coming out? Allora era davvero tutto concordato? Allora, dai un bel tapiro prima a Imma Battaglia che è fuori e poi ad Eva Grimaldi. Dal dottorino è tutto, ciao ciao”.