La sua Rocìo sta per essere investita: Raoul Bova la salva così

Proprio stamattina vi raccontavamo del momento idilliaco che stanno vivendo Raoul Bova, Rocìo Morales e persino Chiara Giordano, ex moglie di Bova che sembra finalmente aver ritrovato l’amore e la serenità.

Ma anche la vita dei VIP non è tutta rose e fiori e include piccoli e grandi imprevisti che, in alcuni casi, possono trasformarsi in tragedie. Lo sa bene la povera Rocìo, che l’altro giorno ha rischiato di essere investita mentre tentava di attraversare una carreggiata trafficata accanto al suo compagno.

Mentre Raoul e Rocìo facevano lo slalom tra le auto incolonnate nel traffico, il conducente di una Citroen rossa ha pensato bene di fare retromarcia senza controllare nello specchietto retrovisore. Se l’avesse fatto si sarebbe reso conto che proprio dietro di lui, in quel momento, stava passando l’attrice spagnola.

Per fortuna Raoul è stato pronto a intervenire spostando la sua compagna. Poi l’attore se l’è presa con l’automobilista incauto battendogli sul finestrino e dicendogliene quattro.

Tutto è bene quel che finisce bene…