Gemma Galgani, le dichiarazioni shock a Verissimo su Giorgio Manetti e Tina Cipollari

Gemma Galgani, star indiscussa del trono over di Uomini e Donne, sbarca anche a Verissimo. La dama del programma di Maria De Filippi sarà oggi ospite di Silvia Toffanin. Gemma, in una lunga intervista, racconterà alcuni retroscena sulla sua storia con Giorgio Manetti e sul rapporto con Tina Cipollari.

GEMMA GALGANI, LE DICHIARAZIONI A VERISSIMO

L’intervista è già stata registrata e le rivelazioni che Gemma Galgani ha fatto ai microfoni di Silvia Toffanin hanno già fatto il giro del web.

“Quello con Giorgio è stato un grande amore. Come un regalo di Natale inaspettato che mi ha fatto sentire una ragazzina alla prima cotta. Penso di averlo amato contro tutto e tutti e per lui ho superato ogni tipo di barriera” ha spiegato la Galgani nella trasmissione tv del sabato pomeriggio. Quali sono, dunque, i motivi che hanno spinto Gemma a chiudere la storia? “Il rapporto non era equo, poiché io ero innamoratissima ma lui mi dava un po’ per scontata. A giugno però ho scritto a Giorgio chiedendogli scusa per le modalità con cui lo avevo lasciato. Nella lettera mi sono messa in discussione, avendo il coraggio di riprovarci e mettendo da parte l’orgoglio, ma lui è stato irremovibile, distaccato e lontano”.

Inevitbile, poi, un commento su Tina Cipollari: “È un odio vero e non so neppure io come sia nato. Tina a volte è impertinente. on uscirei mai a cena con lei perché, conoscendola, mi farebbe mangiare delle mele avvelenate”.