Il Segreto, anticipazioni dal 13 al 18 marzo: Camila scopre il segreto di Hernando, chi è davvero Beatriz?

Il Segreto continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Sono tante le cose che devono accadere e se avete voglia di scoprire cosa accadrà in quel di Puente Vejo nelle prossime puntate, allora siete arrivati nel posto giusto. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate.

IL SEGRETO 13 MARZO

Camila dice ad Elisa che tra loro potrà esserci solo un rapporto d’amicizia. La donna, infatti, ci tiene molto a Hernando e vuole che il loro matirmonio funzioni. Camila, così, si riavvicina al marito e gli chiede di starle vicino.

IL SEGRETO 14 MARZO

Onesimo e Hipolito continuano a credere di poter vendere i Viajamentos. Dolores crede alla notizia ricevuta da Don Berengario secondo cui Pedro diventerà l’erede di Lenin.

IL SEGRETO 15 MARZO

Raimundo è finalmente libero. L’accusa nei suoi confronti si rivela infondata. Nessun abitante di Puente Vejo è un terrorista. Don berengario continua a prendersi gioco di Dolores dicendole che presto pedro diventerà il presidente dell’Unione Sovietica.

IL SEGRETO 16 MARZO

Hernando continua a rifiutare Camila senza una spiegazione e alla fine decide di andare via da Puente Vejo. Sol e Candela decidono di organizzare un pic-nic per laciare Carmelo e Mencia da soli ma qualche imprevisto rovina tutto.

IL SEGRETO 17 MARZO

Hernando decide di partite per Madrid lasciando Camila e Beatriz mentre Carmelo e Sol cercano di far innamorare Carmelo e Mancia.

IL SEGRETO 18 MARZO

Camila è un po’ preoccupata per alcune incongruenze che ha trovato nei documenti di nascita di Beatriz. Nicolas, nel frattempo, non si fida di Elisa e nutre dei sospetti nei suoi confronti. Carmelo e Mancia, dopo la serata organizzata da Candela e sol scoprono di odiarsi. Raimundo è perplesso per la decisione di Francisca di redigere un nuovo testamento.