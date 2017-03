Una Vita, anticipazioni dal 13 al 17 marzo: proposta di nozze per Trini, un nuovo inizio per Cayetana e Fabiana

Alle 14.10, gli abitanti di Acacias 38 torneranno in onda con nuove avventure. Una vita ha ottenuto il rinnovo in Spagna per una nuova stagione e anche sulle reti Mediaset dove continuerà ad andare in onda per tutta la prossima stagione televisiva ma cosa succederà questa settimana in Una Vita? Ecco tutte le anticipazioni.

UNA VITA 13 MARZO

Martin incontra di nuovo Calanda, l’uomo che ha visto quando era in compagnia di Casilda e che ha conosciuto nelle Filippine. L’uomo è un anarchico e dice a Martin che dovrà fare una cosa per lui. Maria Luisa chiede scusa a Victor. Lui la perdona ma resta distaccata. La ragazza, poi, chiede scusa anche a Trini e le chiede di tornare a casa con lei e il padre.

UNA VITA 14 MARZO

Peirò dà a Mauro la borsa trovata a casa di Cayetana in modo da far sparire le prova a carico di Teresa. Felipe convince Teresa a chiedere aiuto a Mauro per smascherare Cayetana. Trini, alla proposta di matrimonio di Ramon, si scioglie e accetta entusiasta. Maria Luisa confida a Trini di conoscere tutta la verità su Lourdes.

UNA VITA 15 MARZO

Fabiana va da Cayetana per dirle addio ma viene cacciata in malo modo. Calanda chiede a Martin di attentare alla vita di un uomo importante. Cayetana ricorda quando Fabiana la abbandonò spacciandola per la figlia dei Soleto-Ruz. Così va in soffitta con fare minaccioso.

UNA VITA 16 MARZO

Cayetana, superato lo shock iniziale, si riconcilia con Fabiana la quale decide di restare ad Acacias. Maria Luisa da la propria benedizione a Ramon e Trini la quale chiede a Celia di farle da testimone.

UNA VITA 17 MARZO

Mauro e teresa decidono di continuare a collaborare per smascherare Cayetana e chiedono l’aiuto di Felipe il quale, però, rifiuta categoricamente. Calanda informa Martin che dovrà mettere una bomba ad Acacias per uccidere un importante uomo politico.