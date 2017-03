Grande Fratello shock, Milo Coretti contro Taricone: “Basta osannarlo, è andato a letto con un c***o”

Cristina Plevani, la prima vincitrice del Grande Fratello, a distanza di anni da quell’esperienza, è tornata a parlare dell’avventura vissuta nella casa più famosa d’Italia in quella che, ancora oggi, viene considerata l’edizione più bella della storia del reality show.

GRANDE FRATELLO, MILO CORETTI ATTACCA CRITINA PLEVANI E TARICONE

Nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live, ai microfoni di Barbara D’Urso, Cristina Plevani ha parlato non solo del Grande Fratello ma anche di Pietro Taricone con cui ebbe una storia all’interno della casa. La Plevani ha parlato di Taricone con estremo rispetto.

“Faccio un’eccezione oggi – ha detto Cristina a Domenica Live – nel parlare di questi momenti. Mi era stato chiesto dalla famiglia di non parlare più di Pietro ma ricordo questa esperienza vissuta insieme, il ragazzo fantastico che era. Sicuramente la vittoria al Grande Fratello era nata per questo tira e molla, se non ci fosse stato non avrei magari nemmeno vinto. Dispiace sapere che una persona giovane, che aveva una figlia e una compagna straordinaria, mi dispiace che una vita sia stata spezzata così, in modo tragico”.

L’intervista di Cristina Plevani ha scatenato la reazione di un’altro gieffino. Milo Coretti, infatti, si è scagliato contro Cristina Plevani e le sue affermazioni: “A me la Plevani disturba. È stata la prima zoccola della nuova tv italiana. E poi basta osannare Taricone che, alla fine, si è trombato un cesso là dentro, non una modella”, ha scritto sui social Milo Coretti. Al momento, però, il post sarebbe stato rimosso.