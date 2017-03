Isola dei Famosi 2017, Simone Susinna sbotta: il gesto per difendere Raz Degan

Il vento sull’Isola dei Famosi 2017 è ormai cambiato. Raz Degan, dopo aver vissuto l’avventura da naufrago solitario, nell’ultima settimana si è riavvicinato al gruppo, legando soprattutto con Nancy Coppola, Malena e Simone Susinna. Proprio il modello, nelle ultime ore, ha sbottato per difendere l’israeliano.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, SIMONE SUSINNA DIFENDE RAZ DEGAN

Dopo la colica renale che l’ha costretta a lasciare momentaneamente l’Isola dei Famosi 2017, Samantha De Grenet è tornata tra i naufraghi. La showgirl ha subito chiesto ai compagni: “Stanotte avete pescato?”. Eva Grimaldi e Nancy Coppola hanno così raccontato alla De Grenet che Simone e Raz avevano pescato un grosso pesce e lo avevano mangiato durante la notte.

“Ma che significa? Questa cosa non mi piace. È proprio la disgregazione totale del gruppo“. In confessionale ha aggiunto: “Credo di aver ritrovato al mio ritorno, un gruppo molto più lontano da quelli che sono gli affetti, ma molto più vicino alle strategie di gioco pur di arrivare in finale”.

La De Grenet, poi, ha puntato il dito contro Raz: “Ha deciso che era lui quello che doveva fare due volte il giro anziché Simone o Giulio”. A questo punto, Susinna è intervenuto per difendere Degan: “Non è vero, prima di farlo me l’ha chiesto”.

Le parole di Simone non sono piaciute a Samantha che ha così aggiunto: “Strano, siete diventati così amici adesso, siete cip e ciop. Spero che la tua sia una buona strategia”.

Simone, poi, ha così concluso: “È arrivata come sempre per pizzicare e farsi forte. Ha fatto questa battuta che non mi è piaciuta, forse è lei a dover cambiare strategia, se non vuole fare brutta figura”.