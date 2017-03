Un passo dal cielo 5 si farà: Daniele Liotti conferma, sarà il trionfo dell’amore di Emma e Francesco?

Si è appena conclusa l’ultima puntata di Un passo dal cielo 4. Con la decima ed ultima puntata, i fans salutano momentaneamente i meravigliosi paesaggi di San Candido e del Lago di Braies e tutti i protagonisti che, in dieci serate, non solo non hanno fatto rimpiangere Terence Hill ma hanno letteralmente fatto innamorate il pubblico che ora si chiede: Un passo dal cielo 5 si farà?

UN PASSO DAL CIELO 5 SI FARA’, I FANS VOGLIONO EMMA E FRANCESCO ANCORA INSIEME

Un passo dal cielo 5 si farà. Complici gli ascolti eccellenti che hanno permesso alla Rai di vincere la gara degli ascolti tutte le settimane, la fiction di Raiuno tornerà in onda con la quinta stagione. L’appuntamento di questa sera, infatti, è stato il trionfo di Daniele Liotti e Pilar Fogliati, i due nuovi protagonisti che, attraverso gli sguardi, i gesti e le poche parole, sono riusciti a regalare ai fans una bellissima storia d’amore. Daniele Liotti e Pilar Fogliati hanno letteralmente conquistato tutti. Sui social ci sono solo commenti positivi per i due attori che, sicuramente, torneranno a rivestire il ruolo di Francesco Neri ed Emma Giorgi.

Cosa potrebbe accadere, dunque, in Un passo dal cielo 5? I fans, dopo aver visto nascere e crescere l’amore di Emma e Francesco sperano di vivere la passione e la vera storia d’amore tra il comandante della Forestale e la giovane etologa nella prossima stagione. Nonostante la malattia di Emma, i fans non vogliono assolutamente pensare ad un addio di Pilar Fogliati che con Daniele Liotti forma una meravigliosa coppia artistica. Da parte sua, Daniele Liotti ha già confermato la realizzazione di Un passo dal cielo 5. Ospite della trasmissione Dopo Fiction, alla domanda di Flavio Insinna su Un passo dal cielo 5, Daniele Liotti ha dichiarato: “Mi sbilancio, penso di sì”, confermando così la realizzazione di Un passo dal cielo 5.