Gianluca Vacchi: il nuovo balletto è (troppo) hot

Vedere Gianluca Vacchi vestito non è certo cosa facile, ma raramente lo avevamo visto tanto… svestito. Tutta colpa degli slip super aderenti scelti per l’ultimo balletto, che mettono in evidenza le doti nascoste del ricco imprenditore.

A rovinare però l’atmosfera hot sono le ciabatte decisamente estrose che completano l’outfit di Gianluca nonché l’ambientazione scelta per il nuovo balletto virale: una camera di crioconservazione, dove Vacchi si è recato per dare una fredda sferzata di energia alla sua pelle.

Il video è talmente trash da essere arrivato anche oltremanica dato che è stato riproposto anche in Gran Bretagna dal Mail Online.