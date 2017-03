Michelle Hunziker incinta per la quarta volta: stavolta sarà maschio?

Michelle Hunziker, stavolta, sarebbe davvero in attesa del quarto figlio. La bionda showgirl avrebbe già superato il terzo mese di gravidanza e starebbe per diventare madre per la quarta volta dopo Aurora, Sole e Celeste. A lanciare la clamorsa indiscrezione è il settimanale Diva e Donna.

MICHELLE HUNZIKER INCINTA DI UN MASCHIO?

Michelle Hunziker che ha compiuto da poco 40 anni, dovrebbe regalare al marito Tomaso Trussardi il terzo figlio. La coppia, infatti, ha già due bambine, le piccole Sole e Celeste ma stavolta potrebbe accogliere nella propria famiglia il figlio maschio che ancora non è arrivato. Secondo quanto si legge sul settimanale Diva e Donna, Tomaso Trussardi avrebbe confermato la lieta notizia a delle persone a lui vicine.

Da parte di Michelle Hunziker, per il momento, tuttavia, non è arrivata nessuna conferma o smentita. Non è la prima volta, tuttavia, che si parla di una presunta quarta gravidanza della showgirl ma stavolta pare che sia tutto vero. Del resto, anche Aurora, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, si era sbilanciata sulla possibilità di accogliere nella propria famiglia un’altra sorella o un fratellino. La previsione di Aurora Ramazzotti si sarà avverata? Lo scopriremo solo tra qualche mese quando il pancione dovrebbe cominciare ad essere visibile.