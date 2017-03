Uomini e Donne, salta la registrazione: malore per un tronista?

Era prevista per oggi la registrazione del trono classico di Uomini e Donne ma tutto è saltato all’improvviso. La nuova registrazione, infatti, è stata annulalta all’ultimo momento come ha annunciato il Vicolo delle news. Quali sono i motivi della mancata registrazione?

UOMINI E DONNE, SALTA LA REGISTRAZIONE DEL TRONO CLASSICO

In attesa di scoprire chi sarà la scelta di Luca Onestini che, tuttavia, ha ammesso di non essere ancora pronto per decidere con chi lasciare lo studio tra Soleil Sorgè e Giulia Latini, i fans si chiedono quali siano i motivi che hanno fatto saltare la nuova registrazione del trono classico.

Ufficialmente non è stata svelata la vera motivamente ma a cercare di dare una spiegazione ai fans è il Vicolo delle news secondo cui, a causare l’annullamento della registrazione, potrebbe essere stato un malore di Marco Cartasegna. Su Instagram Stories del tronista milanese, infatti, è stata pubblicata e poi rimossa una foto in cui il tronista ha una flebo attaccata al braccio.

La registrazione, dunque, è saltata per un improvviso malore del tronista? Per il momento si tratta di semplici indiscrezioni. L’unica certezza è che la registrazione è stata annullata e rinviata. Sicuramente, tuttavia, si tornerà in studio prima di sabato, giorno in cui Maria De Filippi si dedica alla registrazione di Amici.