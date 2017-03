Isola dei Famosi 2017, l’incredibile trasformazione dei naufraghi: choc per Giulio Base e Nancy Coppola

La finalissima dell’Isola dei Famosi 2017 andrà in onda mercoledì 12 aprile. In vista del ritorno in Italia, Alessia Marcuzzi, nel corso dell’ultima diretta, ha deciso di fare un regalo ai naufraghi permettendo loro di guardarsi allo specchio e notare all’incredibile trasformazione subita in queste settimane.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, LA TRASFORMAZIONE DEI NAUFRAGHI

L’avventura sull‘Isola dei Famosi 2017 mette a dura prova non solo la stabilità mentale dei naufraghi ma anche quella fisica. Costretti a soffrire la fame e a mangiare solo quello che offre loro la natura oltre ad un pugno di riso offerto dalla produzione, i naufraghi perdono tantissimi chili per strada. Ieri sera, nel corso della puntata in diretta dell’Isola dei Famosi 2017, i naufraghi hanno finalmente guardato la loro trasformazione allo specchio.

Per Giulio Base e Nancy Coppola è stato un vero shock. L’attore e regista è quello che ha perso più di tutti avendo lasciato per strada ben 14 chili. Già magro al suo arrivo, ora Giulio Base mostra davvero le ossa. Ben nove chili in meno per Nancy Coppola mentre sono sei i chili persi da Raz Degan che, guardandosi allo specchio, si piace ancora. Cinque chili persi, invece, sia per Malena che per Simone Susinna mentre sono otto i chili persi da Samantha De Grenet che, ammirandosi allo specchio, nota soprattutto i capelli bianchi.