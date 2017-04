Belen e Andrea Iannone “attapirati” da Striscia la Notizia: ecco perché

Belen Rodriguez si è aggiudicata l’ennesimo tapiro d’oro, ma dev’essere invece la prima volta per il fidanzato Andrea Iannone, rimasto molto sorpreso alla vista dell’inviato Valerio Staffelli con il premio satirico tra le mani.

La coppia era reduce da un’esperienza poco felice in Qatar, dove Belen ha fatto da ombrellina al compagno assistendolo in gara. Una gara che però si è conclusa prima del previsto con una rovinosa caduta di Iannone.

Poco prima del Gran Premio, i due si erano concessi una pausa di relax in piscina con tanto di foto sexy immediatamente finite sui giornali di gossip. E secondo Striscia La Notizia sarebbero state queste distrazioni a pesare sulle prestazioni del motociclista.

Andrea Iannone ha però avuto la risposta pronta, e ha ricordato a Valerio Staffelli che anche il 14 agosto, in occasione del Gran Premio d’Austria, Belen era con lui. Eppure quel Gran Premio lo vinse. E poi ci sarà la prova del nove: il GP in Argentina, dove la Rodriguez non potrà presenziare perché impegnata con i festeggiamenti per i 5 anni del figlio Santiago.