Stefano De Martino ed Elena D’Amario presto insieme? La confessione della ballerina

Stefano De Martino ed Elena D’Amario sono davvero innamorati? I due ballerini di Amici tornano al centro del gossip. L’ex marito di Belen Rodriguez è considerato ufficialmente single, ma sarà davvero così? A svelare la verità è la stessa Elena D’Amario.

STEFANO DE MARTINO ED ELENA D’AMARIO, TUTTA LA VERITA’

Da quando Stefano De Martino si è separato da Belen Rodriguez, i giornali di gossip fanno a gara per trovare la sua nuova fidanzata. Negli ultimi mesi, il nome che è stato accostato a quello del ballerino napoletano è soprattutto quello di Elena D’Amario che con Stefano ha condiviso prima l’esperienza come allieva di Amici e poi quella come ballerina professionista.

I due, quando Elena D’Amario è in Italia, trascorrono molto tempo insieme al punto che sono tanti i fans che sperano in una storia d’amore, ma cosa c’è davvero tra Stefano De Martino ed Elena D’Amario?

“Circolano voci su me e Stefano De Martino, lo so. Gli voglio bene, lo stimo ma non potrei pensare a lui come a un fidanzato. Anche perché ha una situazione familiare complicata. In futuro? Chissà. Per ora tra noi c’è grande affetto e una bellissima amicizia”, ha dichiarato la D’Amario ai microfoni del settimanale Confidenze.