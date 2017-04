Isola dei Famosi 2017, Bettarini svela tutto: “Indagate su Malena e Simone Susinna”

Altro che amore non corrisposto. Tra Malena e Simone Susinna, sull’Isola dei Famosi 2017, è successo davvero qualcosa. Dopo le parole di Samantha De Grenet che ha confermato il flirt tra l’attrice di film a luci rosse e il bel modello siciliano, arrivano le dichiarazioni di Stefano Bettarini che alimentano ulteriormente il gossip.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, LA VERITA’ SU MALENA E SIMONE SUSINNA

“Beh Silvia, tu sei una romantica e li chiami flirt, sono state cose più brevi. Ecco. Da ben due coppie. Una che non te lo aspetteresti mai e un’altra che ormai tutti sanno. C’è stato un pre Isola e un durante Isola. Il pre in albergo. Non faccio nomi, posso solo dire che una coppia è quella di Malena e Simone. Ma lui fin da subito ha detto che non gli va bene una donna che fa quel mestiere. Anche se secondo me lei è un po’ innamoratina. Comunque anche in puntata è uscito ormai. Non è più un segreto”, ha dichiarato la De Grenet ai microfoni di Verissimo.

Tra Malena e Simone, dunque, c’è stato un avvicinamento come, del resto, ha fatto intendere Stefano Bettarini nell’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi. “Indagate su Malena e Simone Susinna. Lei sull’Isola ci ha provato in tutti modi, ma lui, a corto di cibo, ha fatto flop. E poi credo che Raz presto rivedrà Paola Barale. Presto…”.

Le lacrime che Malena ha versato in questi giorni, dunque, sono state causate da un rifiuto di Simone arrivato dopo un incontro molto ravvicinato?