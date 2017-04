Naike Rivelli: “Grande Fratello VIP? Cara Ilary Blasi, quelle belle labbrone sexy usale per…”

Nei giorni scorsi ha cominciato a girare una voce sulla possibile partecipazione al Grande Fratello VIP dell’attrice Ornella Muti e della figlia Naike Rivelli.

Ma è stata proprio Naike, sui social (dove è molto attiva) a smentire la notizia. E non solo. La showgirl si è anche scagliata contro la conduttrice del reality Ilary Blasi accusando lei e (indirettamente) la produzione di aver sparso queste false voci solo per ottenere un po’ di visibilità prima della messa in onda.

“Capisco che le nuove generazioni sono spesso disperse nella tv trash italiana.. vi mostro il mondo nel quale mi ha cresciuto la mia mamma.. un mondo dove esisteva un cinema Italiano Vero, attori indimenticabili recitazioni sublime – ha scritto Naike, pubblicando un video in bianco e nero che ripercorre la carriera della madre – chiedo a Ilary Blasi di rendersi conto … che marciare su falsa pubblicità infangando un nome così pulito e sacro come quello di Ornella Muti è una mancanza di rispetto della nostra Arte e della Nostra Storia. Sta SOLO A TE- SMENTIRE IMMEDIATAMENTE- anche tu… avrai un social no??? USALO PER DIRE LA VERITÀ CON QUELLE BELLE LABBRONE SEXY CHE HAI…“.