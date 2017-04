Matrimonio a Prima Vista Italia: anticipazioni prima puntata di stasera, giovedì 13 aprile

Questa sera, giovedì 13 aprile, alle 21.15 su SkyUno HD, andrà in onda la prima puntata della seconda stagione di “Matrimonio a Prima Vista Italia“.

Dopo una prima edizione senza lieto fine (tre coppie su tre alla fine divorziarono, scatenando qualche dubbio sulla modalità di selezione fatte dalla produzione che sembravano più puntare a scegliere personaggi “televisivi” piuttosto che persone realmente compatibili tra di loro), si spera almeno questa volta di assistere a un happy ending.

La speranza, insomma, è che almeno in questa seconda edizione i risultati dei “test caratteriali e analisi di stili di vita, gusti e preferenze dei due partner secondo rigorosi parametri scientifici” fatti durante i casting portino alla creazione di coppie con un buon potenziale. Anche perché tra le novità della stagione c’è l’introduzione di nuovi test (MMPI-2, Wilson, Raven, Sesamo e Sast) che tengono conto dei criteri di prossimità territoriale e di affinità socioculturale tra i partner. Poi, certo, l’amore non è calcolabile né prevedibile…

In più quest’anno non ci sarà alcun “effetto sorpresa” per i concorrenti, che ormai conoscono le dinamiche del programma e forse, essendo più consapevoli di ciò che li aspetta, sono anche più propensi a mettersi in gioco nel modo migliore. In fondo la sorpresa di ritrovarsi uno sconosciuto all’altare è già abbastanza dura da affrontare da sola no?