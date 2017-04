Tutto può succedere 2, anticipazioni seconda puntata: un tradimento sconvolge i Ferraro, la scelta choc di Sara

Su Raiuno è tornata la famiglia Ferraro. Dopo il successo della prima stagione, su Raiuno sta andando in onda “Tutto può succedere 2″ che vanta su un grande cast. Tra i protagonisti, infatti, abbiamo Pietro Sermonti, Maya Sansa e Ana Caterina Morariu, con la partecipazione di Licia Maglietta e Giorgio Colangeli. La prima stagione si era conclusa con un finale aperto: tra i Ferraro c’era chi non era riuscito a fare i conti con il passato, chi desiderava con tutte le sue forze un altro figlio e chi scopre improvvisamente di aspettare il bambino. Cosa succederà invece in Tutto può succedere 2?

TUTTO PUO’ SUCCEDERE 2, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

Durante la prima puntata di tutto può succedere 2, Alessandro, il maggiore dei fratello Ferraro, è stato alle prese con la nuova gravidanza di sua moglie Cristina, con la malattia di Max e la nuova vita sentimentale della figlia Federica di cui è gelosissimo. Il matrimonio di Feven e Carlo, nel frattempo, è saltato a causa di un litigio delle consuocere. Sconvolto, Carlo ha tradito Feven. Cosa accadrà, dunque, nella seconda puntata di Tutto può succedere 2? Ecco tutte le anticipazioni.

Feven, dopo aver scoperto il tradimento di Carlo, decide di lasciarlo. Giulia, invece, dopo aver perso il suo bambino e aver scoperto di non poter più avere figli, ospita a casa sua un bambino ucraino, Dimitri. Elia, l’ex marito di Sara, trova lavora a Roma e vorrebbe riallacciare un rapporto con i figli. Mentre Denis, vittima di bullismo, si riavvicina al padre, ambra non riesce a fidarsi dell’uomo. Elia, infine, chiede a Sara di tornare insieme. Dopo un po’ di tentennamento, la donna accetta.