Stefano De Martino, cena per due per il ballerino: il commovente gesto di Maria De Filippi per Emma

Emma Marrone e Stefano De Martino tornano al centro del gossip. Dopo la smentita del ballo, Emma Marrone e Stefano De Martino conquistano ancora le attenzioni dei settimanali di gossip. Nonostante il ritorno di fiamma sia stato, ancora una volta smentito, Emma e Stefano sono sicuramente i personaggi del momento.

CENA PER DUE PER STEFANO DE MARTINO, IL GESTO DELLA DE FILIPPI PER EMMA

Dopo le vacanze pasquali a Ibiza, Stefano De Martino si è concesso una romantica cena in compagnia di Santiago. Su Instagram Stories, il ballerino napoletano ha pubblicato una serie di foto e video con cui ha mostrato ai fans il momento tenero trascorso insieme al suo, più grande amore.

Mentre Stefano De Martino si godeva la cena con il suo piccolo principe, Emma Marrone, tornata nella scuola di Amici come coach della squadra bianca al posto di Morgan, ha ricevuto una sorpresa commovente da parte di Maria De Filippi.

Per ringraziare la cantante salentina per la scelta di tornare ad Amici, Maria De Filippi ha scritto una lettera ad Emma con cui l’ha definita una persona umile, generosa e dal cuore buono. Emma, dunque, è tornata in quella che ha sempre considerato la sua casa. Nonostante la presenza di Stefano, infatti, Emma si sente perfettamente a suo agio in quei corridoi.