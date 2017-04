Stefano Accorsi papà: ecco il nome scelto per il suo terzo figlio (dopo Orlando e Athena)

Bianca Vitali ha partorito, rendendo l’attore Stefano Accorsi papà per la terza volta di un dolcissimo maschietto, del quale, per ora, possiamo ammirare solo le tenere manine.

L’annuncio è stato dato dallo stesso Stefano sui social, dove è stato rivelato anche il nome del bebè: “È nato Lorenzo!!! Lui e Bianca stanno benissimo! :) #nascita #birth Lorenzo is born!!! Bianca and him are fine!“.

Premiato come Miglior Attore Protagonista per “Veloce come il vento” ai David di Donatello lo scorso marzo, dove la moglie Bianca lo aveva accompagnato mostrando lo splendido pancione messo in risalto da un abitino a fiori giallo, Stefano aveva scherzato sul nome del bebè in arrivo.

“Grazie davvero tanto a Bianca, mia moglie, che mi ha supportato e sopportato durante le riprese” aveva dichiarato sul palco con il premio tra le mani. Poi, notando la commozione della moglie, aveva esclamato: “Sei emozionata? Non vorrai farlo nascere qui? Poi ci tocca chiamarlo ‘David’ o ‘Donatello’“.