Belen e Stefano ancora insieme: la richiesta di De Martino spiazza!

Belen e Stefano ancora insieme, ma solo in televisione. La showgirl argentina non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi dopo aver firmato le carte per la separazione. Dopo la fine del suo matrimonio, superato il momento di dolore, Belen ha finalmente ritrovato la felicità accanto ad Andrea Iannone. Tra qualche settimana, però, Belen e Stefano torneranno a lavorare insieme e i fans non vedono l’ora di vedere ciò che succederà.

BELEN E STEFANO INSIEME A SELFIE

Dopo aver partecipato insieme ad Andrea Iannone al Maurizio Costanzo Show, Belen Rodriguez, a maggio, tornerà ad essere la protagonista della televisione affiancando Simona Ventura nella seconda edizione di Selfie – Le cose cambiano.

Nel programma che aiuterà le persone normali a migliorare il proprio aspetto fisico, Belen ritroverà Stefano De Martino che tornerà a vestire i panni di mentore. Dopo la fine del matrimonio, Belen e Stefano torneranno ad essere molto vicini.

Diversamente dai rumors che volevano Stefano particolarmente infastidito per la scelta di Simona Ventura di chiamare in trasmissione Belen Rodriguez, il settimanale Oggi svela quale sia stata la vera reazione del ballerino.

“Stefano De Martino sarebbe sereno circa la convivenza professionale con l’ex moglie Belen Rodriguez a Selfie: nessun veto e nessuna richiesta particolare. Il ballerino sembra avere occhi solo per il piccolo Santiago a cui dedica tutto il suo tempo libero”.

Nessuna richiesta partciolare, dunque, da parte di Stefano De Martino è è riuscito ad instaurare con Belen un rapporto sereno per il bene del piccolo Santiago, il suo, primo ed unico amore.