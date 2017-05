House Of Cards: anticipazioni e trailer quinta stagione

Se siete iscritti alla versione americana di Netfix, potrete vedere le nuove puntate della quinta stagione di House Of Cards già dal 30 maggio. Ma se non è così non preoccupatevi perché solo 24 ore più tardi la mitica serie tv arriverà anche in Italia: dal 31 maggio la 1×05 andrà in onda su Sky Atlantic HD (canale 110 di Sky).

Dal nuovo trailer teaser della quinta stagione pare proprio che non dovremo preoccuparci per Frank (Kevin Spacey) e Claire (Robin Wright) Underwood, che ancora una volta soffieranno a Will Conway (Joel Kinnaman) il posto alla Casa Bianca. Nel video, infatti, si intravedono i risultati elettorali che danno Frank vincitore per 255 grandi elettori a 245.

Assisteremo inoltre a grandi ritorni (Michael Kelly, Neve Campbell, Paul Sparks, Boris McGiver) e a una new entry (Patricia Clarkson), e tornerà anche il tema della bisessualità del discusso Presidente, già accennato nelle scorse stagioni.

Una cosa è certa: anche nella quinta stagione, Frank è convinto che gli americani non sappiano cosa è meglio per loro, ma lui sì.