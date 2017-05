Pechino Express 2017, anticipazioni: i primi nomi dei concorrenti di quest’anno

È vero, di solito a Pechino Express cominciamo a pensarci dopo l’estate, quando la depressione dovuta al ritorno dalle ferie viene mitigata solo dall’aspettativa di rivedere Costantino & Co. alle prese con usi e costumi di nuovi paesi. Ma questa volta cominciano già a sbucare i primi nomi dei concorrenti della prossima edizione, quindi perché non cominciare a parlarne?

A rivelare i primi nomi è stato Blogo, che è partito subito con il botto: tra i concorrenti di Pechino Express 2017 troviamo un ex tronista diventato poi attore, Francesco Arca. Ancora ignoto il nome di chi lo accompagnerà nella sua nuova avventura televisiva.

Abbiamo invece entrambi i nomi di una coppia, quella degli Youtuber (nome temporaneo), composta da Alice Venturi (AlicelikeAudrey), make up artist spesso ospite di Detto Fatto che ha già partecipato a Maria Express, il programma romano che fa il verso all’originale, e Guglielmo Scilla, che su Youtube trovate come Willwoosh, ma che potreste aver visto anche in Baciato dal sole, o nel ruolo di Danny nel musical Grease in scena a Milano.