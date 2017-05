Il Segreto, anticipazioni dall’8 al 13 maggio: minacce per Emilia, Matias alleato di Hernando, Camila contro Elias

Il Segreto continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Sono tante le cose che devono accadere e se avete voglia di scoprire cosa accadrà in quel di Puente Vejo nelle prossime puntate, allora siete arrivati nel posto giusto. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate.

IL SEGRETO 8 MAGGIO

Matias ed Hernando cercano un modo per dimostrare l’innocenza di Hernando. Don Berengario minaccia Gracia e Fe che, però, decidono comunque di fare la sfilata di costumi da bagno. Camila decide di affrontare Dolores che ha diffuso pettegolezzi in paese sul conto di Hernando.

IL SEGRETO 9 MAGGIO

Cristobal propone ad Onesimo la carica di Borgomastro ma Onesimo rifiuta per non tradire Hipolito. I fratelli di Matias continuano a perseguitarlo per convincerlo ad aiutarli. Matias rifiuta ma i due trovano il modo di convincerlo ad aiutarli. Fe e Gracia propongono ad Alfonso, Ramiro e Mauricio di partecipare alla sfilata di costumi da bagno.

IL SEGRETO 10 MAGGIO ORE 16.20

Matias continua ad aiutare Hernando. Cristobal racconta ad Emilia che la lettera inviara da Emilia a Madrid è stata intercettata dai suoi uomini. Elias continua a screditare Hernando agli occhi di Camila che, però, si oppone ai piani di Elias. Matias informa Camila dei piani di Elias.

IL SEGRETO 10 MAGGIO ORE 21.15

Cristobal intercetta la lettera di Ramiro e così minacca Emilia che se non farà quello che lui le ordinerà metterà nei guai la sua famiglia. Mentre Gracia e Fe continuano ad organizzare la sfilata di costumi da bagno, un impresario propone a Hipolito di trasferirsi a Madrid per cominciare una carriera artistica. Severo e carmelo sorprendono Puri la quale confessa di spiarli per conto di Donna Francisca. Rivela, inoltre, di essere stata lei a mettere della droga nel punch la sera in cui s’incendiò il Jaral.

IL SEGRETO 11 MAGGIO

Gracia e Fe cercano di convincero Carmelo e Severo a partecipare alla sfilata ma i due rifiutano. Puri accetta di raccontare al giudice la verità sulla morte dei Mella: la situazione di Donna Francisca sta diventando davvero complicata.

IL SEGRETO 12 MAGGIO

Cristobal ordina ad Emilia di entrare nello studio di Emilia e trovare qualcosa sulla morte di Salvador Castro. Camila continua a credere nell’innocenza di Hernando e decide d’indagare per scoprire la verità scatenando la rabbia di Elias. Candela sente Sol sempre più lontana da lei a causa della gravidanza ma Severo la tranquillizza.

IL SEGRETO 13 MAGGIO

Camila continua ad essere sempre più agitata e sente la presenza di Hernando in casa. Matias si sente in colpa per le parole che gli ha scritto Prado e non riesce a vivere fino in fondo la storia con Beatriz. A peggiorare la situazione sono i pettegolezzi della gente che crede che lui stia con Beatriz per convenienza.