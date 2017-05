Selfie, Stefano: “Devo dire una cosa a Belen…”. Lei non incassa e reagisce così!

La seconda stagione di “Selfie – le cose cambiano” è appena cominciata e già si scatenano le polemiche. Beh, assumendo sia Belen, nel ruolo di inviata, che Stefano De Martino, in quello di mentore, era ovviamente inevitabile. Anche perché la separazione tra i due è ancora fresca (il divorzio sarà definitivo solo il prossimo settembre).

Stoccatine e frecciatine non sono mancate durante l’ultima puntata del programma, per la gioia del pubblico a casa e in studio.

Durante un piccolo “scontro” tra il ballerino e Tina Cipollari, che sosteneva “Per alcuni casi basta l’estetista, non possiamo accettare tutto“, Stefano ha risposto “Se chiedete a Belén mi dà torto“. Peccato che, con suo gran stupore, la Rodriguez abbia risposto “Secondo me, invece, Stefano ha ragione“. “È la prima volta che lo dice in generale” ci ha tenuto a far notare De Martino.

E non finisce qui… Quando, parlando di una delle protagoniste del programma, Stefano ha osservato “Una donna certe volte ha bisogno di determinate attenzioni“, Belen è intervenuta con un ironico “Oooh, adesso se n’è reso conto!” a cui il ballerino ha preferito non controbattere.