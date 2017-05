Shannen Doherty, arriva la notizia più bella: “Sto bene e non potrei essere più felice”

Dopo aver annunciato in tv di essere malata di cancro, di aver condiviso con i fans le fasi più delicate della sua malattia e della sua lunga lotta contro il cancro, Shannen Doherty ha voluto condividere con tutti anche la notizia più bella.

SHANNEN DOHERTY, L’ANNUNCIO CHE RENDE FELICI I FANS

In tutti questi mesi, i fans hanno sostenuto sempre Shannen Doherty, rimasta nel cuore di tutti da quando, ragazzina, vestiva i panni dell’indimenticabile Brenda Walsh. Grazie al sostegno del marito, della sua famiglia e di tutti i suoi fans, Shannen Doherty ha trovato la forza per non mollare mai.

In una breve dichiarazione rilasciata ai microfoni di Extra Tv, l’attrice ha così annunciato di stare bene e di essere felice.

“Grazie per le vostre preghiere, per l’amore, per il sostegno e per le energie positive. Tutto ciò mi ha aiutato immensamente. Sto bene, sto bene e non posso essere più felice di così, del fatto di stare bene ed essere qui”, ha spiegato Shannen Doherty che continua ad essere in prima linea per salvare animali maltrattati o abbandonati.

“Questa vita è così breve e vogliamo disperatamente fare qualcosa di buono. Gli animali sono in grado di donare così tanto amore. Non ti giudicano se ti vengono le rughe. Non ti giudicano se sei turbato. Sono sempre lì accanto a te”.