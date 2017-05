Temptation Island 2017: Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti concorrenti?

Mentre la stagione di Uomini e Donne volge al termine, la produzione di Temptation Island continua a cercare i concorrenti per la nuova edizione. Anche quest’anno, infatti, su canale 5, andrà in onda la nuova edizione del reality show dedicata all’amore. Chi saranno, dunque, le nuove coppie?

TEMPTATION ISLAND 2017, SONIA ED EMANUELE MAUTI SVELANO LA DECISIONE

La formula di Temptation Island 2017 sarà la stessa delle precedenti edizioni. Sei coppie, non sposate e senza figli, trascorreranno 21 giorni da separati in un villaggio turistico. Il loro amore verrà messo a dura prova da tentatori e tentatrici. Nel corso delle precedenti edizioni, molte coppie sono riuscite a superare tutte le tentazioni mentre altre si sono lasciate per sempre.

Partecipare a Temptation Island 2017 è una decisione difficile. Motivo che ha spinto Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti a non partecipare. Insieme da quasi tre mesi, l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non hanno alcuna intenzione di mettere in pericolo la loro storia.

“Premesso che non c’è stato proposto, non ne sentiamo l’esigenza. Non ci piacciono le dinamiche del programma” – ha dichiarato Emanuele a Radio Free Station mentre sonia ha aggiunto – “Non mi piacerebbe vivere questi primi momenti della nostra storia con la paura di quello che potrebbe accadere”.

Tra le coppie che potrebbero partecipare, invece, spunta quella di Giulia De Lellis e Andrea Damante. Tra i tentatori e le tentatrici, invece, potrebbero esserci Alessandro Calabrese e Asia Nuccetelli.