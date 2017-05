Barbara D’Urso VS Belen Rodriguez? Per lei è l’ex fidanzata di Corona

Tra Barbara D’Urso e Belen Rodriguez non scorre buon sangue? La rivalità tra la conduttrice e la showgirl argentina è tornata di moda dopo una puntata di Pomeriggio Cinque durante la quale Barbara D’Urso si è occupata del processo contro Fabrizio Corona.

Barbara D’Urso contro Belen Rodriguez

Nel corso della diretta di Pomeriggio cinque, Barbara D’Urso ha fatto il punto sul processo contro Fabrizio Corona. Nel corso dell’ultima udienza, è stata ascoltata come testimone anche Belen Rodriguez. Barbara D’Urso, nel rivolgersi a Belen, ha sempre detto “l’ex fidanzata di Corona” senza mai chiamarla per nome. Al pubblico non è passato inosservato l’atteggiamento della D’Urso e c’è chi è pronto a scommettere che tra le due non ci sia molta stima.

I rapporti tra Belen e la D’Urso s’incrinarono in occasione del matrimonio della showgirl. Barbara D’Urso, nel mandare in onda i servizi sulle nozze di Belen e Stefano, si lasciò andare ad una serie di commenti che non piacquero alla Rodriguez.

“Al mio matrimonio lo staff ha mangiato le stesse cose degli invitati. Che c’è un menu di serie A e uno di serie B?”, disse Barbara D’Urso commentando la dichiarazione fatta da Miguel, uno dei musicisti. La Rodriguez, ai microfoni de Le Iene, rispose così: “Noi non abbiamo fatto i tavoli anche per tutte le persone che lavoravano lì. Hanno cominciato a far polemiche con la sig. D’Urso, perché lei ha fatto mangiare a tutti la stessa cosa. Ma vaffan***o, va!”. Il video, poi, fu rimosso dal sito de Le Iene.



Successivamente, Barbara D’Urso si è anche recata a mangiare nel ristorante Ricci di Belen dove è stata completamente ignorata dalla Rodriguez.