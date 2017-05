Luca Onestini e Soleil Sorgè felici: le parole di Giulia Latini spiazzano

Luca Onestini e Soleil Sorgè si godono il loro amore. Dopo cinque mesi di corteggiamento, baci e discussioni, il tronista romagnolo ha scelto la corteggiatrice italo-americana. Una scelta che in molti si aspettavano ma che ha comunque lasciato l’amaro in bocca alle altre due pretendenti ovvero Cecilia Zagarrigo e Giulia Latini.

Tra Cecilia e Giulia, la più delusa è stata naturalmente la Latini che ha cercato di conquistare il cuore di Luca Onestini sin dall’inizio del suo percorso. In diversi momenti, molti fans sono sempre stati convinti che sarebbe stata lei la scelta di Luca ma così non è stato. Durante la registrazione della puntata, Giulia ha dichiarato di essere sempre stata consapevole che non sarebbe stata la scelta augurando il meglio al tronista romagnolo a cui ha confermato la sua stima.

A distanza di poche ore dalla registrazione della scelta, mentre Luca Onestini e Soleil Sorgè si godevano i primi momenti insieme, è arrivato lo sfogo social di Giulia. Quelle della Latini sono parole che hanno sorpreso i fans, sempre più convinti che il grande cuore di Giulia betterà presto per qualcuno.

“Non è dovuto, ma mi viene spontaneo scrivere due righe… È stata un’esperienza travolgente, una di quelle esperienze che ti fanno vivere inaspettatamente così tante emozioni contrastanti da farti sentire più vivo che mai. Non mi pento di nulla e purtroppo o per fortuna non cambierò mai, sarò sempre un’irriducibile romantica che mette il cuore davanti a tutto… Ma oggi, grazie anche a tante persone che mi sono state vicine, posso dirmi orgogliosa di come sono con tutti i miei pregi e tutte le mie innumerevoli stranezze. Nonostante tutto sono stati dei mesi che mi hanno fatta maturare tanto e per i quali non smetterò mai di ringraziare. Poi ho avuto la fortuna di conoscere tantissime persone splendide che ringrazierò sempre perché affrontano tutto ciò, non come un lavoro, ma proprio come fossero una grande famiglia… Il mio grazie è rivolto a tutti redazione, produzione, registi, costumiste, sarte, fonici, cameraman, autisti per tutte quelle volte in cui mi hanno sempre strappato un sorriso e mi hanno fatta sentire a casa. Per concludere vorrei aggiungere… Ognuno vada per la sua strada, ti auguro il meglio”.