Stefano De Martino, le toccanti parole su Santiago fanno sciogliere Belen

Stefano De Martino commuove tutti, compresa Belen Rodriguez, parlando del figlio Santiago. Protagonista della seconda puntata di “Selfie – Le cose cambiano”, Stefano De Martino ha emozionato il pubblico accettando di aiutare un ragazzo, preso in giro dai compagni a causa di un occhio calante dalla nascita.

STEFANO DE MARTINO, LE PAROLE COMMOVENTI SU SANTIAGO

Stefano De Martino, di fronte alle tante richieste d’aiuto giunte alla redazione di Sefie – Le cose cambiano, ha deciso di aiutare Lorenzo, il 20enne che ha sempre sofferto per le prese in giro dei compagni a causa del suo occhio. Geazie all’aiuto del ballerino napoletano, Lorenzo è riuscito a risolvere il suo problema.

Dopo aver visto la storia di Lorenzo, prima di lasciarlo andare, Stefano De Martino, da padre, ha dato anche dei consigli al giovane che ha raccontato di avere un rapporto difficile con il papà.

“Posso dirti che il rapporto con i genitori è importante. Mio figlio è la persona più importante della mia vita, nonostante tutto quello che mi sia successo. Tuo padre non può non amarti. Sei suo figlio. Dovete solo trovare la via giusta per condividere tutto e recuperare il tempo che avete perso”.

Le parole di Stefano hanno commosso tutti, in primi Belen Rodriguez che, nell’ascoltare l’ex marito parlare di suo figlio, non è riuscita a nascondere gli occhi lucidi.