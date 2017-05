Belen e Stefano, tensione alle stelle dietro le quinte di Selfie

Belen e Stefano, la tensione sale alle stelle. Se durante la diretta di Selfie – Le cose cambiano, la showgirl argentina e il ballerino napoletano sembrerebbero andare d’amore e d’accordo anche se, naturalmente, ci sono sempre delle frecciatine tra ex, dietro le quinte, la situazione sarebbe completamente diversa.

BELEN E STEFANO, LA RODRIGUEZ GELOSA DI UNA RAGAZZA

Nel corso della seconda puntata di Selfie – Le cose cambiano, Stefano De Martino è riuscito a far commuovere Belen parlando del figlio Santiago. Un’immagine tenerissima quella di due genitori che, pur non stando ancora insieme, sono legati dall’immenso amore che provano per il figlio ma, stando a quello che scrive Novella 2000, tra i due la tensione sarebbe sempre altissima.

Secondo il noto settimanale di gossip, la showgirl argentina sarebbe gelosissima di una bellissima ragazza, vista accanto a Stefano De Martino. Informata dal suo staff della cosa, Belen avrebbe dato segnali di gelosia. Secondo quanto scrive Carlo Mondonico di Novella 2000, una persona dello staff di Belen avrebbe controllato la situazione facendo avanti e indietro dal camerino dove Stefano si stava preparandoa quello della Rodriguez che, per tutto il tempo, si sarebbe espressa in argentino concludendo le sue frasi con un punto interrogattivo.

Belen e Stefano, dunque, tornano al centro del gossip. Le ruggini del passato comprometteranno la loro convivenza a Selfie?