Mercedesz Henger, felice e innamorata: ecco il suo nuovo fidanzato

Mercedesz Henger ha trovato l’amore. La figlia di Eva Henger nonchè ex naufraga dell’Isola dei Famosi è felice e innamorata. Ad annunciarlo è stata lei stessa presentando ai suoi followers il ragazzo che le ha rubato il cuore. Mercedesz ha trovato l’amore non nel mondo dello spettacolo ma in un ragazzo semplice che la rende davvero felice.

MERCEDESZ HENGER PRESENTA IL SUO FIDANZATO

A rubare il cuore di Mercedesz Henger è stato Leonardo, un ragazzo di Roma che lavora come personal trainer e modello. Non si sa molto della loro storia d’amore ma, guardando il fisico atletico e in perfetta forma di Mercedesz, i due potrebbero essersi incontrati in palestra. Accanto a Leonardo, la figlia di Mercedesz Henger sfoggia il suo meraviglioso sorriso dal quale traspare la sua gioia.

“Volevo dirvi che da un po’ di tempo mi sono fidanzata. Non voglio farlo tramite i giornali o un ospitata, voglio farlo così. In una bella giornata di sole con il profumo dei fiori che mi ha regalato lui. Un ragazzo semplice che mi rende semplicemente felice, con piccoli gesti e grandi sorrisi. Volevo condividere con voi la mia felicità… e augurarvi una bellissima giornata”.

Con queste parole Mercedesz Henger ha annunciato ai suoi followers la bella novità. Dopo aver aspettato tanto, dunque, l’ex naufraga ha finalmente trovato un ragazzo che la rende davvero felice. Durante la sua avventura sull’Isola dei Famosi, il nome di Mercedesz è stato a lungo accostato a quello dell’attore spagnolo Jonas Berami con il quale, però, c’è sempre stato solo un rapporto d’amicizia.

Non è andata, invece, bene, la storia con Sergio Arcuri. Tra Mercedesz Henger e il fratello di Manuela Arcuri, l’amore è finito dopo poche settimane. Ora, però, la figlia di Eva Henger è finalmente felici e i fans sperano che abbia trovato il suo principe azzurro.

Bella, giovane e con tanta voglia d’amare, Mercedesz è davvero raggiante. Oltre ad essere innamorati, la Henger e Leonardo condividono anche la passione per lo sport. Come si può notare sul suo profilo Instagram, Mercedesz dedica molto tempo allo sport e alla forma fisica e con Leonardo potrà condividere questa sua passione con lui.

