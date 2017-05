Myriam Catania: “Io e Luca Argentero non siamo amici”

Luca Argentero e Myriam Catania sono stati per anni una coppia di quelle da sogno.

Il loro matrimonio sembrava da favola, il loro legame indissolubile. Poi la crisi, gli alti e bassi, le litigate, la rottura.

Qualcosa tra loro si era spezzato ed i cocci non erano rincollabili.

“Luca Argentero è stato il primo a sapere che ero incinta”

Oggi sia Luca che Myriam sono nuovamente accompagnati e sereni e proprio quest’ultima è in un momento magico: aspetta infatti il suo primo figlio.

Quale è però il suo rapporto con l’ex marito? La Catania c’ha tenuto a precisare che non sono amici, ma che lui è stato il primo con il quale ha condiviso la lieta novella.

A Grazia l’attrice ha raccontato:

“È stato il primo a saperlo, mai avrei voluto che ne venisse a conoscenza da altri, nel modo sbagliato. Lui è davvero una persona stupenda, ha capito, mi ha accettato per come sono, mi ha dato affetto, consigli e non mi ha mai trasmesso rabbia o sentimenti negativi. Lo vorrò sempre nella mia vita. Di sicuro non è un amico, ma ci vogliamo un gran bene. Siamo stati felici per molti anni ed è stata dura chiudere la nostra storia. Ma arriva un momento in cui si diventa altro e per non rovinare il bello che c’è stato bisogna confrontarsi e andare avanti. I nostri partner non subiscono il nostro rapporto passato, ci mancherebbe. Io e Luca ci sentiamo raramente, ma sappiamo che ci saremo sempre l’uno per l’altra”.

Ora però Myriam ha un nuovo compagno, Quentin:

“Con Quentin è stato un colpo di fulmine. Lui dice che la prima volta che mi ha visto gli si è fermato il cuore. Per me è stato lo stesso. E sono state farfalle nello stomaco. Seguo l’istinto e vado avanti”.