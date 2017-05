Tutto può succedere 2, anticipazioni settima puntata: Ambra tradisce Giovanni, Giulia e Alberto amanti, Cristina partorisce

Su Raiuno è tornata la famiglia Ferraro. Dopo il successo della prima stagione, su Raiuno sta andando in onda “Tutto può succedere 2” che vanta su un grande cast. Tra i protagonisti, infatti, abbiamo Pietro Sermonti, Maya Sansa e Ana Caterina Morariu, con la partecipazione di Licia Maglietta e Giorgio Colangeli. La prima stagione si era conclusa con un finale aperto: tra i Ferraro c’era chi non era riuscito a fare i conti con il passato, chi desiderava con tutte le sue forze un altro figlio e chi scopre improvvisamente di aspettare il bambino. Cosa succederà invece in Tutto può succedere 2?

Tutto può succedere 2 anticipazioni settima puntata

La settima puntata di Tutto può succedere 2 andrà in onda giovedì 25 maggio, in prima serata su canale 5. Nel nuovo appuntamento con Tutto può succedere 2 vedremo Sara e Marco sempre più innamorati. La loro serenità, però, verrà messa a dura prova dalla pubblicazione della foto di un loro bacio sul web. Giulia, nel frattempo, continuerà a vedere Alberto cercando di mantenere segreta la relazione clandestina a Luca. A rovinare tutto, però, sarà Alberto che confesserà a Giulia che sua moglie ha scoperto tutto.

Federica, dopo la rottura con Lorenzo, cerca di aiutare Max ad ambientarsi nella nuova scuola e a chiedere scusa a Robel. Anche Stefano si rifà vivo con Federica. Il ragazzo che sta per prendere in mano le redini dell’azienda di famiglia, ancora preso da Ambra, chiederà a Federica di aiutarlo a conquistarla.

Stefano inviterà così Ambra ad uscire. I due avranno un incontro intimo ma lei, subito dopo, pentita, confesserà tutto a Giovanni. Cristina, nel frattempo, partorirà con l’aiuto di Carlo. Elia, infine, tornerà a chiedere aiuto a Sara per superare i suoi problemi con l’alcol.

