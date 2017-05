Una vita, anticipazioni dal 22 al 27 maggio: Cayetana si prostituisce, Cayetana umilia Humildad, Teresa tradisce…

Alle 14.10, gli abitanti di Acacias 38 torneranno in onda con nuove avventure. Una vita ha ottenuto il rinnovo in Spagna per una nuova stagione e anche sulle reti Mediaset dove continuerà ad andare in onda per tutta la prossima stagione televisiva ma cosa succederà questa settimana in Una Vita? Ecco tutte le anticipazioni.

UNA VITA 22 MAGGIO

Cayetana vede Teresa parlare con Mauro e capisce che la maestra la sta ingannando. In carcere, Martin tenta il suicidio ma non ci riesce. Dopo averlo saputo, Pablo va a dirlo a Casilda nel tentativo di riportarla ad Acacias 38. Norberto comunica Ramon che non intende saldare il suo debito perchè il contratto che ha firmato non vale niente in tribunale ma Palacios non intende arrensersi.

UNA VITA 23 MAGGIO

Oliva informa Cayetana della voce secondo la quale Ursula starebbe collaborando con la polizia. La donna, però, capisce che è una trappola e chiede al segretario di scarcerare la domestica. Mauro cerca di convincere Ursula a collaborare ma la domestica non ha alcuna intenzione di tradire Cayetana che, nel frattempo, invita Teresa a casa sua.

UNA VITA 24 MAGGIO

Per svirare i sospetti di Cayerana e dimostrare alla signora ch è dalla sua parte, Teresa le rivela che Himildad è la fidanzata di Mauro. Cayetana affronta così la donna e la caccia da Acacias. Casilda accetta di lavorare come prostituta. Pablo rivela a Leonor della situazione in cui si trova Casilda. Preoccupata, Lonor esce di casa in fretta.

UNA VITA 25 MAGGIO

Rosina non ha alcuna intenzione di far sfruttare il suo giacimento d’oro. I creditori di Ramon non intendono pagare i debiti e Gines gli propone di dare a tutti una lezione. Teresa racconta a Mauro di aver tradito Humildad. Dopo un momento di tensione, i due si riappacificano.

UNA VITA 26 MAGGIO

Mauro consola Humildad che chiede all’ispettore di farla pagare a Cayetana. Anche Celia si allotnana da Cayetana e dice a Felipe che è pronta ad aiutarlo per fargliela pagare. Dopo averci pensato su, Ramon autorizza Gines a spaventare Norberto.

UNA VITA 27 MAGGIO

Leonor decide di vedere Casilda e Pablo la accompagna alla cliente. I due arrivano mentre la ragazza cerca di liberarsi di un cliente. Leandro, nel frattempo, chiede a Victor di perdonare Juliana. Susana li ascolta e scopre che sono padre e figlio.