Temptation Island 2017: coppie e tentatori da Uomini e donne

Con la stagione di Uomini e Donne giunta alle battute finali, i fans aspettano con ansia il ritorno di Temptation Island. Il reality dedicato all’amore andrà in onda tra la fine di giugno e luglio. Come sempre, però, le registrazioni cominceranno a breve. Chi saranno, dunque, le coppie, i tentatori e le tentatrici?

TEMPTATION ISLAND 2017, LE COPPIE, I TENTATORI E LE TENTATRICI

La formula di Temptation Island 2017 sarà sempre la stessa. Sei coppie, non sposate e senza figli, si metteranno in gioco vivendo per 21 giorni in un villaggio turistico, insieme a tentatori e tentatrici pronti a mettere in crisi il loro rapporto.

Tra le coppie famose che potrebbero partecipare a Temptation Island, in pole, c’è la coppia di Luca Onestini e Soleil Sorgè, insieme dalo scorso 11 maggio. L’ex tronista romagnolo e l’ex corteggiatrice italo-americana sono considerati i concorrenti perfetti per il reality condotto da Filippo Bisciglia. Bellissimi, giovani e molto disinvolti, sarebbero adatti alla formula del programma. Per Luca si tratterebbe di un ritorno avendo già partecipato lo scorso anno come tentatore.

Le altre coppie di Uomini e Donne in lizza ci sono Federico Gregucci e Clarissa Marchese, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, Andrea Damante e Giulia De Lellis che hanno da poco festeggiato il primo anniversario. Chi, invece, non ci sarà sono Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani.

Tra i tentatori, invece, il nome che sta scatenando l’entusiasmo dei fans è quello dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Andrea Melchiorre. Ufficialmente ancora single, l’ex fidanzato di Valentina Dallari è amatissimo dal pubblico che continua a sognare di vederlo presto sul trono. La sua probabile presenza a Temptation Island potrebbe rappresentare il pass per il trono di settembre. Andrea Melchiorre, diventato in questo periodo un famoso fashion blogger, come svela il Vicolo delle News, è stato avvistato negli studios per il provino. Oltre a lui ci potrebbero essere anche altri corteggiatori ed ex corteggiatrici.