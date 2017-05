Belen Rodriguez: “Mi ha lasciata con un messaggio su whatsapp”

Belen Rodriguez vuota il sacco. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo che andrà in onda sabato 27 maggio, la showgirl argentina ha svelato alcuni retroscena sulla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino e sulla sua attuale relazione con Andrea Iannone.

BELEN RODRIGUEZ, ECCO COME L’HA LASCIATA STEFANO DE MARTINO

La separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha occupato per settimane i giornali di gossip. La notizia, infatti, ha spiazzato i fans che, con il tempo, si sono rassegnati all’idea di non vederli più insieme. Oggi, infatti, Belen Rodriguez è felicemente fidanzata con Andrea Iannone con il quale sta vivendo una storia che la rende una donna molto felice. Stefano De Martino, però, continuerà a far parte per sempre della sua vita essendo il padre di Santiago per amore del quale sono riusciti a mettere da parte i rancori instaurando un rapporto più sereno.

Ai microfoni di Silvia Toffanin, tuttavia, Belen Rodriguez ha svelato un clamoroso retroscena sulla fine del suo matrimonio. “Sono stata lasciata da Stefano con un messaggio su WhatsApp. Poi si è pentito. Ma non voglio colpevolizzarlo perché anch’io ho fatto degli sbagli“, ha dichiarato la showgirl.

Dopo diversi mesi durante i quali è rimasta da sola dedicandosi solo a Santiago, nella vita di Belen è arrivato Andrea Iannone che, con tanta pazienza, è riuscito a conquistare la fiducia e il cuore di della Rodriguez. “Andrea è stato molto paziente con me, perché io sono stata tanto male, non riuscivo più a pensare all’amore” – ha svelato ancora Belen che ha poi spiegato come voglia regalare presto un fratellino o una sorellina a Santiago – “Santiago non rimarrà figlio unico. Farò altri due figli con Andrea”.

Nel futuro di Belen Rodriguez, dunque, c’è una vita insieme ad Andrea Iannone con il quale allargherà presto la famiglia. Per il momento, però, la showgirl non intende ancora convolare a nozze.