Alessandra Amoroso si sposa: nozze in piena estate, ecco tutti i dettagli

Alessandra Amoroso si sposa. La bellissima e bravissima cantante salentina starebbe per coronare il suo sogno d’amore. Dopo i due concerti che ha tenuto ad aprile all’Arena di Verona e che l’hanno consacrata come una big della musica italiana, Alessandra Amoroso ha annunciato di volersi prendere una pausa per dedicarsi un po’ a se stessa. Una pausa durante la quale dovrebbe sposare il fidanzato, Stefano Settepani, conosciuti dietro le quinte di Amici.

ALESSANDRA AMOROSO E STESANO SETTEPANI SPOSI

Dopo la storia con il suo fidanzato storico e un periodo in cui è rimasta da sola, Alessandra Amoroso ha ritrovato l’amore accanto a Stefano Settepani che lavora da anni dietro le quinte di Amici. I due si sono conosciuti proprio nella scuola di Maria De Filippi dove la salentina torna spesso come ospite.

Innamorata e felice, Alessandra non ha mai nascosto di sognare il matrimonio che, secondo quanto scrive il settimanale Diva e Donna, dovrebbe essere celebrato in piena estate. Alessandra Amoroso e Stefano Settepani avrebbero già scelto la location, un meraviglioso resors a Santa Cesarea Terme, nel Salento, che dovrebbe accecogliere gli sposi e circa 500 invitati.

“La voce è nell’aria da qualche mese, ma ora la coppia avrebbe anche scelto la location – spiega il settimanale Diva e Donna – uno splendido resort a Santa Cesarea Terme, uno dei borghi del Salento più amati dalla cantante, poco lontano dalla sua Lecce. La festa, con circa 500 invitati, si dovrebbe tenere sulla spiaggia. La Amoroso, da quando è diventata zia della piccola Andrea, avuta dalla sorella Francesca, ribadisce spesso: ‘Potrei essere pronta anch’io… Vorrei un figlio tantissimo’. Insomma, la cantante vive immersa in un mare d’amore. E non vede l’ora di intonare ninne nanne”.

Per Alessandra Amoroso, dunque, è arrivato il momento di convolare a nozze e mettere su famiglia? La sua Big Family attende solo l’annuncio ufficiale per restarle vicino in questo momento speciale.